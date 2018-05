Com o objetivo de trazer impacto cultural e valorizar a importância da cultura negra, a AAVV – Associação Amigos da Vila Valença, com apoio da Prefeitura de São Vicente e Fundo Social de Solidariedade, lança a 1ª Exposição Afro, no Parque Cultural da Vila de São Vicente, neste final de semana (dias 12 e 13). “A finalidade é valorizar o trabalho de artesãos, empreendedores, músico e artistas da cultura afro-brasileira”, detalha Clarice Carmo, organizadora do evento e presidente de Honra das Gotinhas Solidárias.

A expectativa por parte da AAVV é de grande público. “Todos estão acolhendo a ideia por ser um evento social e filantrópico”, ressalta a presidente.

Com entrada gratuita, os dois dias de evento contam com oficinas de turbantes, palestras, atrações musicais da região e de São Paulo, além de mais de 30 exposições de artesanatos, roupas, acessórios e gastronomia. Além disso, vão acontecer sorteios de brindes e ingressos Vips para o show do Projota na Cidade.

Todos os workshops contam com 30 vagas, divididos por temática e são gratuitos. As inscrições são feitas pela página da AAVV mo facebook. Os interessados devem enviar mensagem com o nome completo, número do RG e telefone.

AAVV – A Associação Amigos da Vila Valença está a 15 anos em São Vicente. Com o seu crescimento, outros projetos foram criados, como o AAVV Mulher, Gotinhas Solidárias, AAVV Saúde, Esporte e Lazer e o AAVV Diversidades, que faz referência ao segmento afrodescendente.

Confira a programação completa:

Música e Teatro:

Sábado 12/05

16h – Aula de FitDance

18h – SambaRock com Allan e Juliana do Studio de Dança AJ

19h – Teatro: Cena “Colegas de Batalha”. Texto e Direção: Mariza Rodriguez

19h30 – Big & Imagreen (Grupo de rap da região da Baixada Santista)

20h – Regis e Cia (Mpb e Samba)

Domingo 13/05

17h30 – Aula de FitDance

19h – Luart Produções

Workshops:

Sábado 12/05

11h – Automaquiagem

13h30 – Técnica Trança Nagô – Cantinho das Tranças

Domingo 13/05

14h – Transição Capilar – Cara do Brasil Cachos

16h – Box Braids e Trança Boxeadora – Juliana Máximo Maximo’s Hair

Oficinas:

12/05 e 13/05 – 13h – Oficina de Turbantes

Palestras:

Sábado 12/05

14h30 – Palestra Mastercoah Jacira Rosa – Emponderamento da Mulher e Beleza Afro

15h30 – Palestra Brunão Mente Sagaz – História do Hip Hop

Ações Sociais:

Domingo 13/05

14h ás 18h – 1º Encontro das Trancistas com DJ Jogado

Trancistas conhecidas da região estarão reunidos realizando esse encontro, fazendo tranças em quem chegar ao evento.