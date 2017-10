O último domingo foi especial em São Vicente. No belo espaço do Golfe Clube, foi a realizada a 2ª edição da “Peixada do Higor”, promovida pelo vereador Higor Ferreira. Mais de 600 pessoas compareceram ao evento, todas vestidas de rosa, em alusão ao Outubro Rosa, mês de conscientização ao combate ao câncer de mama, em um clima familiar de muita amizade e solidariedade.

Estiveram presentes no evento o prefeito Pedro Gouvêa, a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Andréa Gouvêa, o deputado estadual Caio França, além de outras autoridades, empresários, funcionários públicos e representantes de toda sociedade vicentina, que curtiram deliciosos pratos, além de show musical.

Higor conta que a primeira edição da Peixada aconteceu em 2015, no Ilha Porchat, e não aconteceu no ano passado por se tratar de um ano eleitoral. Agora, sua ideia é mantê-la todo ano, para poder ajudar a Cidade, já que a Peixada tem cunho social. “Todo recurso que obtivemos com a venda das camisas estão sendo revertidos para o Fundo Social de Solidariedade, para onde doaremos mais de dois mil brinquedos”.

Outra parte do recurso será destinado para um projeto educacional desenvolvido no Dique do Sambaiatuba, pelas professoras Isabela e Patrícia, que cuida de crianças em situação de vulnerabilidade social, chamado de “Bora lá”, que as tira das ruas e lhe dá novas oportunidades. “Eu tinha um projeto voltado para educação parecido que era com uma kombi itinerante, chamado Trilhas do Saber. Mas conheci este belo projeto e resolvi uni-lo, porque a ideia da kombi tinha tudo a ver com ele. Resolvi ao invés de criar um novo projeto, apoiar e das forças para esse projeto crescer”.

Simbolicamente, a ideia da Peixada é realmente unir forças. “Os peixes para ultrapassar a correnteza, eles estão sempre juntos para diminuir o atrito. E nosso propósito é juntar o maior número de pessoas para fazer o bem, e não apenas ficar esperando as ações do Poder Público”.

Na próxima edição, a Peixada deverá destinar seus recursos para um novo projeto social. O vereador pretende abrir, nas redes sociais, um processo seletivo para que os vicentinos possam apresentar seus projetos, que serão avaliados por sua equipe. Ele também frisa a continuação da parceria com o Fundo Social de Solidariedade e também agradeceu a parceria da UniBr.