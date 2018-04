Oitenta bicicletas, oito professores e quatro aulas de uma hora de duração cada. Esses são alguns atrativos do 2ª Spring Break Spinning at the Glinding Hills. O evento acontece no Morro Voturuá (Asa Delta), no sábado (21), das 8 às 12h. As inscrições devem ser feitas na Academia C4 em Santos (Avenida Siqueira Campos, 643 – Embaré) ou na Associação dos Advogados de Santos (Rua Doutor Tolentino Filgueiras, 162 – Gonzaga).

Além do lado esportivo e de saúde, o evento incentiva a solidariedade. Isso porque os inscritos doarão alimentos não-perecíveis, que serão encaminhados ao Fundo Social de Solidariedade de São Vicente.

O atendimento na Academia C4 ocorre de segunda a sexta-feira, das 6h30 às 23h30, e aos sábados, das 9 às 13h. A inscrição também pode ser feita na Associação dos Advogados de Santos, de segunda a sexta-feira, das 9 às 18h. A taxa de inscrição é de R$ 50. Ainda serão distribuídos um kit que contém camiseta, toalhinha, água e o ingresso para o teleférico, com direito a ida e volta. É necessário o uso da camisa do evento.

As inscrições são válidas até o dia 20, às 14h. Não é preciso apresentar nenhum documento. Menores de 18 anos precisam que seus responsáveis assinem o termo de inscrição.

O apoio é da Secretaria de Turismo (Setur), Secretaria de Esportes (Sespor), Prefeitura Municipal e Fundo Social. Ainda contará com uma ambulância no local com médica e enfermeiro, em caso de alguma eventualidade.