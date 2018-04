Espresso ou coado, com leite ou puro. O café é uma das delícias mais queridinhas do Brasil, país que mais exporta esse grão em todo o mundo. Segundo o Cecafé (Conselho dos Exportadores de Café do Brasil), essa é a segunda bebida mais consumida no Brasil, perdendo apenas para a água. Mas, como não gostar daquele cafezinho para começar o dia com mais disposição ou trazer um aconchego depois do almoço ou jantar?

A discussão, porém, se o café traz benefícios ou malefícios para a saúde e quais são seus impactos nas nossas vidas, permanece constante. Para celebrar o Dia Mundial do Café, que acontece no dia 14 de abril, Flamarion Pirtouscheg, Gerente de Categoria de Produtos da Electrolux, esclarece alguns mitos e verdades sobre esse grão. Confira:

O café coado tem mais sabor que o espresso.

Mito. Quando o café é preparado resultando o espresso, o sabor fica mais forte que o coado, por causa da forma que é feita a bebida – o pó é prensado no filtro. Por outro lado, o gosto do café coado permanece acentuado por mais tempo que o espresso, que é recomendável que seja ingerido logo após o seu preparo.

Café tira o sono.

Verdade. O café possui a cafeína que é uma substância presente também em outros alimentos, que age como um estimulante no cérebro, dificultando o sono e combatendo a fadiga, o que faz com que o consumidor da bebida se atente mais nas suas atividades – por um tempo determinado. Isso muda de pessoa para pessoa, por causa do sistema nervoso de cada um e como ele reage a essa substância. Para os que sofrem de insônia, o café não é necessariamente o causador da falta de sono, já que tem um efeito passageiro de duas horas, mais ou menos.

Cafeína em excesso faz mal.

Verdade. Tudo que ingerimos em excesso não faz bem para a nossa saúde. Isso não é diferente com o café. Segundo periódico científico da Food and Chemical Toxicology, a quantidade máxima de consumo de cafeína por dia é de 400ml, ou três xícaras de 150ml por dia.

Café dá dor de cabeça.

Mito. A cafeína é uma substância presente em diversos medicamentos que combatem a dor de cabeça. Se a bebida causa dor de cabeça em algumas pessoas, isso pode acontecer porque seu sistema nervoso já é hiperativo e a cafeína pode reforçar isso.

Diversos fatores interferem no sabor final do café.

Verdade. Desde a hora da plantação até colocar nas sacas, tudo influencia no gosto do cafezinho na xícara. O terroir – condições geográficas e climáticas de determinada região -, cultivo, variedade, forma de plantio – tipo de terreno-, colheita, secagem, torra, embalagem e preparo, são exemplos de etapas de preparar o grão para uso e que podem ser feitas de diversas formas que interferem diretamente no sabor final do café.

Crianças podem tomar café.

Depende da idade. O café é uma bebida que pode dificultar a absorção de algumas substâncias importantes para uma criança em crescimento. É recomendado que antes dos seis anos de idade, a criança não consuma a bebida. Depois disso, ela pode ser até apresentada para os pequenos, mas com muita moderação.

Não pode tomar medicamentos com café.

Verdade. O café pode inviabilizar as reações químicas propostas pelas substâncias em medicamentos. Por essa razão, não é recomendável tomar comprimidos com a bebida.