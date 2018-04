A bola vai rolar a partir do dia 5 de maio na 7ª Copa SEST SENAT de Futebol 7 Society. A competição deste ano conta com o maior número de equipes em comparação com as edições anteriores. Foram 20 times inscritos, com um total de 253 jogadores para a disputa da fase regional em São Vicente.

O torneio arrecadou 40 cestas básicas entre os competidores. As doações foram divididas e encaminhadas para o LAM (Lar de Acolhimento ao Menor) e para a Casa Vovó Valquíria.

Marcelo de Oliveira Fortes, promotor de esportes do SEST SENAT São Vicente, comemora o número de equipes deste ano na Copa. “Isso mostra que a competição está crescendo entre os trabalhadores do transporte, permitindo estimular a prática desportiva e a confraternização entre os funcionários das empresas participantes”. Ele lembra ainda que será realizado o Congresso Técnico, no dia 2 de maio às 18h no SEST SENAT São Vicente, com presença obrigatória de um representante por equipe.

Confira abaixo as equipes que participam dessa edição: Br Mobilidade Equipe A; Br Mobilidade Equipe B; Br Mobilidade Equipe C; Breda Transportes e Serviços; Cesari Logística; Ceslog Logística; Deicmar S/A; Essemaga Logística e Transportes EXP; Essemaga Logística e Transportes IMP; Essemaga Logística Transportes TA; Essemaga Logística Transportes TR; Estrela Logística e Transportes; Isis Transportes e Locação; Line Transportes Serviços e Embalagens; Santos Brasil Logística; TOC Terminais de Carga; Transporte e Comércio Fassina LTDA; Viação Cometa; Viação Piracicabana Praia Grande e Viação Piracicabana Santos.