Em alusão ao Mês das Mulheres, a 7ª edição do projeto ‘Pensando Entre Palavras e Amigos’ realizará, no próximo dia 18, às 15 horas, no Instituto Histórico e Geográfico, uma extensa programação sob o tema ‘Mulheres do Brasil e Angola’.

Dentre as principais atrações do evento estará o Dr. Paulo Eduardo Costa, Presidente do Instituto Histórico e Secretário Adjunto da Cultura, que discorrerá sobre a história da Casa do Barão. Como convidada especial, a palestrante Etelvina da Conceição Alfredo Diogo, pseudônimo Literário, Ngonguita Diogo, narrará a história de Njinga Mbande – A Rainha Indomável.

Além disso, a programação também contará com a presença acadêmica da Profa. Márcia Guizellini Jardim, que interpretará vários números musicais, e Ludimar Gomes Molina, responsável por declamar o poema autoral “Face”. O escritor e dramaturgo, Roberto Massoni, ainda falará sobre os seus livros “A Teoria Vesânia” e “A Palavra na Ribalta”.

No evento vicentino ainda estará presente a artista plástica Verena de Paula, de São José dos Campos, que fará breve apresentação sobre a ALB (Academia de Letras do Brasil). Quem também participará é o psicanalista e pedagogo Augusto Cesar. Ele apresentará a colagem de textos “10 Mulheres e Uma Verdade”, e a atriz Maria Luiza de Paiva Diniz encenará uma performance teatral com um mix dos espetáculos “A ti Palavra”, “Mente”, “Ela”` e “Eu Alma”.

Paralelamente acontecerá uma Mostra de Artes com telas de Verena de Paula, intitulada Ela Cores – Expressões da Alma em Cores (arte contemporânea/ acrílico sobre tela), e do Artista Plástico Kleber Nunes, chamado Lá Alma de La Feme A Sinfonia” (Óleo Sobre Tela).

O evento ‘Pensando Entre Palavras e Amigos’ é uma realização da Cia Recriapalhando, em parceria com o Clube Soroptimista de São Vicente, Academia Vicentina de Letras, Artes e Ofícios Frei Gaspar da Madre de Deus, ALB – Academia der Letras do Brasil, de São José do Rio Preto, com apoio do Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente e Casa Crescer e Brilhar.

Serviço

O Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente / Casa do Barão fica na Rua Frei Gaspar 280, Centro. O ingresso é 1 kg de alimento não perecível, que será doado para a Casa Crescer e Brilhar.