Em nota oficial publicada pela Associação Brasileira dos Caminhoneiros(Abcam) na noite de domingo (28), a categoria pede por fim às paralizações dos caminhoneiros autônomos. Entretanto, na região, os caminhoneiros continuam a protestar.

”A categoria conseguiu ser atendida em diversas reivindicações, dentre delas o subsídio, pelo Governo Federal, do valor referente ao que seria a retirada do PIS, Cofins e Cide sobre o óleo diesel. A medida permitirá a redução de R$0,46 no preço do diesel até o final do ano”, dizia a mensagem.

A Abcam disse considerar o acordo uma vitória, já que o anterior propunha uma redução de apenas 10% por 30 dias. As Medidas Provisórias têm força de lei e já estão valendo. Foram publicadas em uma edição extra do Diário Oficial. Além disso, as multas aplicadas durante as manifestações também foram canceladas tanto para os caminhoneiros como para às entidades.

O presidente da Abcam, José da Fonseca Lopes se manisfestou e pediu para que os caminhoneiros voltem ao trabalho: “Conseguimos parar este país e sermos reconhecidos pela sociedade brasileira e pelo Governo deste país. Nossa manifestação foi única, como nunca ocorreu na história. Seremos lembrados como aqueles que não cederam diante das negativas do Governo e da pressão dos empresários do setor. Teremos o reconhecimento da nossa profissão, de que nosso trabalho é primordial para o desenvolvimento deste país. Voltem com a sensação de missão cumprida, mas lembrando que a luta não termina aqui”.

Porém, na região, os caminhoneiros garantem que a paralisação não vai acabar.O acesso ao Porto de Santos, na Alemoa, segue bloqueado por caminhoneiros na manhã esta segunda (28). Nas rodovias Anchieta e Imigrantes, os manifestantes bloqueiam parcialmente as pistas.