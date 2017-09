A inauguração da Academia da Saúde (Praça Sebastião Augusto da Silva (Praça 45), s/nº – Humaitá) que aconteceu na manhã da última terça-feira (19) é uma nova oportunidade para a população praticar diferentes atividades de ação corporal desde fisioterapia e até mesmo treinos com educadores físicos.

A princípio os atendimentos serão vinculados com a Estratégia de Saúde da Família (ESF) do Humaitá, a preferência será para pacientes idosos, hipertensos e diabéticos.

O prefeito, Pedro Gouvêa, afirmou que “a área da saúde é um fator que o governo tem que se preocupar bastante e fazer muitos investimentos”. Também destacou que a inauguração dessa academia faz parte de um projeto antigo que era ter o “quarteirão da saúde” em São Vicente. “Com esse equipamento vamos proporcionar uma atenção e atendimento a população para que possa ser feito um trabalho de prevenção e assim trazer mais qualidade a saúde das pessoas”, finaliza.

O secretário de saúde, Marco Antônio da Silva, destaca que a Academia de Saúde tem o objetivo de melhorar a qualidade de vida da população especialmente dos mais idosos. “As atividades estão estrategicamente planejadas por fisioterapeutas, profissionais da área de educação física juntamente com os médicos e a diretoria de atenção básica”, completa.