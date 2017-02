Cidade limpa e organizada. Estes são os objetivos da ação desenvolvida pelas Secretarias de Comércio, de Meio Ambiente e de Obras, que a partir desta terça-feira (14) começa a fiscalizar e orientar sobre o correto procedimento para descarte de lixo, como horários permitidos, uso de contentores para quem gera mais 300 litros/dia de lixo, entre outros procedimentos.

Nesse primeiro momento, serão visitados estabelecimentos comerciais do centro expandido (Centro e Gonzaguinha), nos períodos da manhã e tarde, durante toda a semana. Posteriormente, a recomendação será realizada também em condomínios residenciais e comerciais.

No caso de locais que tiverem a necessidade de contentores, por exemplo, a Secretaria dará prazo de 30 dias para que o estabelecimento ou condomínio regularize a situação.

As exigências estão previstas do Decreto Nº 4.308-A, que proíbe o descarte de resíduos de qualquer natureza nas praias, passeios públicos, jardins, logradouros públicos, canais e terrenos.

O descumprimento previsto no Decreto implica em Auto de Infração e multa de até R$ 1.500,00, conforme disposto no artigo 2º da Lei 3.422-A/13. Em caso de reincidência, a multa pode dobrar de valor.