Uma grande mobilização agitará São Vicente no próximo sábado (6), com o lançamento da Ação de Cidadania nos Bairros – “#sveutequerobem”. A primeira parada dessa caravana social ocorrerá na Gleba 2, na Rua Milton Pinto.

A partir das 9 horas, serão oferecidos diversos serviços para públicos de todas as idades, em estandes montados na rua, no pátio do Projeto Creres e na Creche Municipal Tercio Garcia. A mobilização será realizada uma vez por mês, com o rodízio dos bairros atendidos, sempre aos sábados. A próxima edição está agendada para o dia 10 de junho, no México 70.

Programação – Nessa primeira edição, técnicos da Saúde confirmaram que estarão no local aplicando a vacina da gripe, fazendo testagem de sífilis, aferindo a pressão arterial dos munícipes, fazendo encaminhamentos médicos e distribuindo preservativos. Também serão apresentadas dicas para a prevenção de cânceres. O Programa Melhor em Casa também estará com atendimento no local.

Na saúde bucal, mais atrações: uma unidade móvel com dois consultórios será encaminhada ao bairro, onde haverá atendimentos, exames clínicos e diagnósticos de câncer bucal. Para as crianças, a atração será um escovódromo, com o intuito de educar os pequenos e prevenir sobre cáries, tártaros e outras doenças.

Ainda para o público infantil, serão desenvolvidas atividades lúdicas, como jogos da velha gigantes, cabo de guerra, confecção de pipas, pinturas, maquiagens artísticas e muito mais.

Cães e gatos – Os animais não serão esquecidos e receberão a aplicação de remédios contra pulgas e carrapatos, orientações veterinárias e consultas em geral. No local, haverá ainda um espaço para adoção de animais, capitaneada pela Zoonoses do Município.

Ações de esclarecimentos e rodas de conversa também estão na programação. Nesta linha, estão programados painéis com instruções sobre a regularização de comércios e de conscientização ambiental, bem como orientações sobre o funcionamento da coleta seletiva e o serviço de cata-treco. Durante o sábado, a Subprefeitura da Área Continental coordenará um mutirão de melhorias nas ruas do bairro.

Também haverá um plantão de dúvidas para aqueles que querem sair da informalidade, tornando-se Microempreendedores Individuais (MEIs). Outra boa notícia para os micro e pequenos empresários é a possibilidade de obter informações de financiamento por meio do Banco do Povo.

Outra atração confirmada é a realização do 2º Bazar de Outono do Fundo Social de Solidariedade, que funcionará na Creche Municipal Tercio Garcia. Roupas, calçados e brinquedos novos e usados, oriundos de doações, estarão acessíveis à população a preços simbólicos. Quem ainda quiser doar algum item, pode entrar em contato com o FSS, pelo 3466-9089.

Organização – O evento é organizado pela Prefeitura e será realizado das 9 às 13 horas, com o apoio da Companhia de Desenvolvimento de São Vicente (Codesavi) e do Fundo Social de Solidariedade (FSS). Participantes de todas as idades terão acesso a diversos serviços, em uma estratégia de aproximação entre a Administração e a população.

Estarão envolvidas na ação equipes das secretarias da Saúde; Cultura; Trânsito e Transportes; Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Relações do Trabalho; Comércio; Meio Ambiente; Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas; Subprefeitura e da Guarda Civil Municipal (GCM). Parceiros da iniciativa privada também atuarão em conjunto, como o Instituto Mix, o Centro de Referência em Veterinária e o Instituto Zeller de Odontologia Especializada.