A Praia de Paranapuã, conhecida também como Praia das Vacas, recebeu na manhã desta quarta-feira (12 de julho) uma ação de limpeza da Codesavi para retirar principalmente o lixo vindo da maré, que acaba acumulando na restinga, a vegetação típica do local. O volume de resíduos retirado chegou a uma tonelada e meia.

A praia integra o Parque Estadual Xixová-Japuí e não recebia uma força-tarefa deste tipo há vários meses. A equipe de 12 homens da Codesavi contou com o apoio de integrantes do 2º Grupamento de Artilharia Antiaérea do Exército e de membros da Fundação Florestal.

Segundo explica o gestor do Parque Estadual Xixová-Japuí, Alexandre Pereira Corrêa, a importância do mutirão “se dá para que o lixo trazido do mar não retorne e, dessa forma, não cause um dano ambiental”. Alexandre também destaca que ações deste tipo, que passarão a ser frequentes, visam melhorar o aspecto do local, que é aberto à visitação mediante agendamento.

O presidente da Codesavi, engenheiro Ricardo Hourneaux de Moura, afirma que aceitou de imediato o pedido de ação no local feito por Alexandre Pereira, tão logo ele assumiu o posto de gestor do locl há uma semana. “Inicialmente faremos ações como esta uma vez por mês aqui e, depois, a cada quinze dias, rotineiramente, como ocorre em outras partes de São Vicente”.

Conforme observou Hourneaux, “este local recebe muita sujeira que vem pela maré, especialmente as garrafas pet. Sempre que houver uma necessidade, ou emergência, estaremos prontos para atender o Parque Estadual Xixová-Japuí”.

Como visitar – As visitas ao parque estadual devem ser agendadas pelo e-mail pe.xixovajapui@fflorestal.sp.gov.br .