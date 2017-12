A Associação de Desenvolvimento Econômico e Social às Famílias (Adesaf) seleciona candidatos para vagas de coordenação administrativa, coordenação pedagógica e instrutor multidisciplinar (curso de aprendizagem). Interessados devem enviar currículo atualizado, ao e-mail curriculo@adesaf.org.br, até as 17 horas do dia 11 de dezembro. No assunto, informar a vaga pretendida.

Requisitos:

Coordenação administrativa: Ensino Superior completo, experiência comprovada em rotinas administrativas e noção comercial.

Coordenação pedagógica: Ensino Superior completo na área da Educação. Necessário ter experiência em rotinas escolares, produção de grade curricular e revisão de material pedagógico.

Instrutor multidisciplinar: Ensino Superior completo na área da Educação e experiência comprovada em desenvolvimento de aulas para adolescentes e jovens.