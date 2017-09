A Campanha de Vacinação Antirrábica foi prorrogada até a próxima terça-feira (19), com mais opções de locais para a imunização do seu pet. Se você ainda não vacinou seu bichinho de estimação, pode procurar um dos sete postos disponíveis, das 9 às 16 horas.

Até o momento, segundo estimativa feita pela Zoonoses, já foram vacinados cerca de 25 mil animais. A meta é de 28 mil e a expectativa é que seja alcançada até domingo (17).

Confira os postos:

14/9 – Hipódromo (Praça Matteo Bei, 350 – Jóquei);

15/9 – Capela Bom Jesus dos Navegantes (Rua Alcides Carvalho – México 70);

17/9 – Posto Volante na Avenida Saturnino de Brito, no Parque Prainha;

19/9 – Sociedade Amigos da Vila Cascatinha, na Avenida General Etchegoyen, 189.