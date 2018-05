Quem nunca sonhou em fazer seu próprio boneco de neve e ver a paisagem congelar pela primeira vez? Essas são experiências possíveis para os moradores de São Vicente e da região. A Cidade recebe o parque temático Alaska Neve (Avenida Presidente Wilson, 903 – Centro) até o dia 20 desse mês. A atração é para todas as idades e os ingressos custam entre R$ 40 e R$ 60.

Os visitantes do parque podem conhecer a neve e brincar no gelo sem precisar ir muito longe. O local conta um boneco de neve, escorregador de gelo, trenó, nevascas e muita neve com uma temperatura abaixo dos 15 graus negativos.

O Alaska proporciona uma experiência realística por utilizar neve de verdade, criada por meio da baixa temperatura e água, conforme explica a colaboradora do parque, Yara Amaral Silva. “É considerada neve de verdade por causa da temperatura e por não ser utilizada a artificial, que é produzida com isopor. Aqui usamos somente água e a temperatura para criação do gelo”. Além disso, são criadas nevascas com jatos de água, deixando o cenário e os visitantes cobertos de neve.

O segredo para manter a temperatura do local que fica em frente à praia do Gonzaguinha está nos equipamentos. “Essa neve toda é mantida por ares-condicionados potentes e máquinas de refrigeração para que ela não derreta durante o dia e a noite”, conta Yara.

O Alaska Neve foi criado com o desejo de conhecer a neve pessoalmente e a inspiração nas animações infantis. “Como os filmes mostram as princesas brincando com neve, isso fez com que a gente criasse o parque”, conta Yara.

O administrador Alexandre Câmara trouxe os filhos para se divertirem na neve e afirma que atração agrada diversos públicos. “As crianças brincaram bastante e a sensação de realidade é muito grande, bem divertido. E não é só para crianças não: os adultos também gostam”, confessa.

Giovana Nogueira Câmara, de 12 anos, relata as brincadeiras que fez em sua visita ao parque. “É muito legal, sempre tive vontade de ver a neve e achei bem real. Eu já brinquei de guerra de bolinha de neve, no trenó e desci no escorregador de gelo”.

Ver a neve pela primeira vez é o sonho de muitas pessoas. Thais Souza França, de 24 anos, fala do seu primeiro contato com a neve. “É maravilhoso, nunca tinha visto a neve antes então está sendo uma grande oportunidade. Estou parecendo uma criança de tão feliz”. A visitante brinca que apesar da experiência agradável prefere o clima tropical. “Prefiro o calor, já experimentei o frio então chega”, diverte-se.

Os visitantes podem comprar os ingressos para brincar na neve por meio do site https://www.sympla.com.br/ alaskaneve, ou na bilheteria do Alaska Neve que fica no estacionamento do mercado Extra. Os ingressos custam R$ 60 para adultos e R$ 40 para crianças para uma experiência de 30 minutos no parque. Está incluso no ingresso o empréstimo de casacos e luvas térmicas para encarar o gelo.