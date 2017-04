Diante a frágil situação financeira que o município de São Vicente enfrenta, o vereador Alfredo Moura (PROS), juntamente com sua equipe, está focado em estudos que buscam melhorar a arrecadação da Cidade, para que o prefeito Pedro Gouvêa possa equilibrar o orçamento e ter fôlego para dar maior impulso em ações administrativas em setores como limpeza pública, folha de pagamento de servidores, recuperação asfáltica, ampliação nos serviços de saúde, melhorias na rede municipal de ensino, dentre outros benefícios à população.

Os esforços do vereador republicano já resultaram no encaminhamento de dois anteprojetos de lei ao poder executivo: um que dá diretrizes sobre a regularização de imóveis em São Vicente e outro sobre dispõe sobre o parcelamento e concede desconto para pagamento do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI).

Na sessão ordinária da última quinta-feira (20/04), Moura afirmou que a propositura sobre a regularidade da construção dos imóveis do município, além de proporcionar maior segurança para o Poder Público e o dono do imóvel, vai impor o recolhimento de taxa para que a devida regularização aconteça, o que vai contribuir no aspecto arrecadatório. “Vale lembrar que em São Vicente existem incontáveis casos de construções que se apresentam em desacordo com as formalidades. A legalidade dessa adequação trará benefícios para todos os lados”.

Já o Projeto de Lei Complementar que dispõe o pagamento do ITBI, encaminhado pelo Prefeito Pedro Gouvêa à Câmara Municipal no último dia 19, também é fruto de um anteprojeto de autoria do vereador. O PL prevê o desconto de 50% do total do tributo devido, caso ele seja pago em uma única parcela. O pagamento do imposto também poderá ser realizado em parcelas mensais (sem desconto) e consecutivas e sem o acréscimo do total do tributo devido, sendo que o pagamento da última parcela deverá ocorrer até o último dia útil de dezembro de 2017. Tanto o poder executivo quanto o autor do anteprojeto têm a expectativa de que a medida estimule os munícipes a regularizarem as transferências imobiliárias, elevando a arrecadação municipal. “É uma excelente oportunidade para quem deseja realizar alguma transação imobiliária no ano de 2017 e que se encontra em situação irregular com o município”, considera Moura.