Em uma semana, o São Paulo amargou eliminações na Copa do Brasil e no Campeonato Paulista, duas das quatro competições no ano. Resultados que, apesar de indesejados, darão ao técnico Rogério Ceni um período raro de treinos a fim de preparar a equipe para a sequência da temporada. Serão duas semanas de trabalhos intensos, começando nesta quarta-feira, quando o elenco se reapresentará no CCT da Barra Funda.

As atividades visarão primeiramente ao próximo compromisso do Tricolor, o duelo de volta contra o Defensa y Justicia-ARG, em 11 de maio, no Morumbi, pela primeira fase da Copa Sul-Americana, além da disputa do Campeonato Brasileiro, pelo qual estreará no dia 14, contra o Cruzeiro, no Mineirão. Até lá, Ceni tentará fazer os ajustes necessários para o time não decepcionar a sua torcida ao final do segundo semestre.

O que mais preocupa o treinador, porém, não é a qualidade dos jogadores, mas o modo como eles se comportam defensivamente. Nos últimos jogos, houve uma evolução, mas o time segue causando calafrios em seus torcedores quando o adversário tem a bola parada a favor de si.

“Tomamos muitos gols de bola parada, foram nove, em 23 ou 24 (30, na verdade) que tomamos na temporada. É um número bastante alto. Fizemos sete de bola parada. Temos que trabalhar bola parada a favor e contra”, diagnosticou Rogério Ceni.