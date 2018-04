São Vicente deu um importante passo para voltar a receber empréstimos e financiamentos internacionais e da União. Isso porque o Município regularizou pendências com o Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de São Vicente (IPRESV) e obteve o Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP) do Governo Federal, algo que não ocorria desde 2012. Na prática, o documento permitirá à Administração celebrar convênios e contratos para viabilizar importantes obras estruturantes.

Após intensas tratativas entre a Prefeitura e o IPRESV, o Município comprometeu-se a parcelar débitos de contribuições previdenciárias em até 200 vezes e firmar acordos de parcelamento e reparcelamento de dívidas. Este foi o passo mais importante para atender os 35 critérios e exigências estabelecidos na Lei 9717/98, da Secretaria de Previdência Social (SPS), responsável por conceder o CRP.

O Município estava sem esta certificação devido às pendências apontadas em auditorias realizadas pela Secretaria de Previdência Social. Segundo a secretária da Fazenda, Mirian Cajazeira Diniz, é mais um passo na recuperação financeira das contas municipais.

“Temos feito um trabalho de formiguinha que, aos poucos, vem apresentando importantes resultados. No caso específico do CRP, é uma garantia da governabilidade que permite à Prefeitura um respiro, porque possibilita investimentos de outras fontes para atender as urgências da Cidade”.

Para o superintendente do IPRESV, Rubens Romão Fagundes, a medida também é relevante para milhares de pessoas. “A regularidade previdenciária é de fundamental importância para o Município, o IPRESV e também para os servidores públicos municipais. Esta é uma forma de garantia dos pagamentos futuros de aposentadorias e pensões. É um exemplo de boa gestão municipal”.