O esporte foi o modo como o empresário Marcos Antônio Oliveira de Moraes encontrou para superar uma fase difícil da vida. Após sofrer um assalto, Marcos entrou em depressão e o ciclismo veio para ajudá-lo. Hoje, ele compete em provas de longa distância, sendo o único representante de São Vicente nas competições da modalidade.

A experiência esportiva teve início há três anos. Atualmente, Marcos Storm – como é conhecido no meio – chega a pedalar até 600 quilômetros em competições. E tem planos cada vez mais audaciosos.

Desde 2015, o atleta se dedica a provas que o habilitem para uma das etapas mais importantes do ciclismo de longa distância, o Paris – Brest – Paris. A prova é realizada desde 1931, a cada quatro anos, com um percurso de 1.200 numa altitude de 10 mil metros. O evento reúne mais de 5 mil pessoas e recebe competidores de mais de 40 nacionalidades. “Meu maior sonho em relação ao esporte é participar dessa competição, a principal da modalidade no mundo”. A próxima edição do evento será em 2019 e o atleta já está apto a participar dela.

O atleta conta que se sentiu motivado a praticar cada vez mais o esporte pelo fato de ter muita facilidade de fazer 200 quilômetros pedalando.

Social - Marcos também se destaca por usar o ciclismo para fazer ações sociais. Para comemorar o aniversário da Cidade, ele reuniu um grupo que pedalou do Rio Branco até o Itararé e arrecadou mais de 450 quilos de alimentos para o Fundo Social.

Ainda nesse ano, Marcos vai participar do Audax Rio, nos dias 11, 12 e 13 de agosto. O percurso da prova é de 400 quilômetros, tendo duração de 40 horas.