Aposentados, pensionistas e munícipes com mais de 70 anos, atenção! A solicitação de isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de 2018 deve ser feita até sexta-feira (29). O prazo também é válido para os proprietários de imóveis localizados em vias onde ocorrem feiras livres. Neste caso, a Prefeitura concede desconto de 25% do valor do tributo.

Para requerer o benefício, o munícipe deve se apresentar no Departamento de IPTU, na sala 4 do Paço Municipal (Rua Frei Gaspar, 384 – Centro).

Os aposentados, pensionistas e munícipes com mais de 70 anos devem comparecer ao Paço, das 9 às 17 horas, portando os seguintes documentos:

– Certidão atualizada da Matrícula do imóvel;

– Escritura Pública ou Contrato Válido de Compra e Venda;

– Extrato oficial dos recebimentos de aposentadoria;

– Conta de energia elétrica atual;

– Declaração de que não possui outro imóvel;– Documento oficial de identidade, no caso dos que tenham mais de 70 anos de idade e que tenham renda máxima de até três salários mínimos;

– Cópia completa da Declaração do Imposto de Renda.

Feira livre – Quem também deve ficar atento aos prazos são as pessoas que residem em vias onde são realizadas as feiras livres. Estes munícipes têm direito a 25% de desconto no valor total do imposto. Para fazer a solicitação, o interessado deve estar munido do espelho do IPTU, cópia da escritura atualizada do imóvel e documento oficial com foto.