O cantor Arlindo Cruz segue internado no CTI da Casa de Saúde São José, no Humaitá, zona sul do Rio de Janeiro e, apesar de permanecer em estado grave, já respira sem a ajuda de aparelhos. De acordo com os médicos, ele abre os olhos com estímulos verbais.

Na última terça-feira (21), a equipe médica fez uma traqueostomia no paciente e o procedimento foi realizado sem intercorrências. Apesar do progresso, ainda não há previsão de alta.

O cantor foi internado na última sexta-feira (17), quando passou mal em sua casa e foi resgatado pela ambulância dos bombeiros, e inicialmente levado para o CER da Barra da Tijuca.

A equipe médica diagnosticou que ele havia sofrido um AVC hemorrágico. Após o quadro ter sido estabilizado, o cantor foi transferido para a Casa de Saúde São José, no bairro do Humaitá.

Nas redes sociais, o filho do sambista, Arlindo Cruz Neto, fez mais uma postagem nesta quarta-feira sobre o estado de saúde do pai. “Nunca perdi a esperança, tenho pra mim que ele já saiu dessa e iremos cantar muito juntos ainda ! “, escreveu.