O último fim de semana do Arraiá da Igreja Matriz (Praça João Pessoa, s/nº – Centro) que acontece nessa sexta (14), sábado (15) e domingo (16), a partir das 19h, traz atrações especiais para contagiar quem for ao local.

Na sexta, os responsáveis pela animação serão os músicos da Banda autêntica e a quadrilha Trio Estrela do Sul. No sábado, os embalos ficam por conta da Banda Kawabanga, além da apresentação da quadrilha da Catequese. Domingo a vez será da Banda Arroios do Forro e também da quadrilha de Jovens.

As crianças também têm diversão garantida com brinquedos infláveis. Para quem busca boa comida, as opções são as mais variadas: churrasco, pizza, caldo verde, chocolate com morango, entre outras.



Igreja Matriz de São Vicente Mártir – A Matriz cumpre um importante papel na história de São Vicente e do País. No dia seis de julho, a igreja completou 260 anos de existência. Mas sua trajetória tem origens mais remotas.

O primeiro prédio a abrigar a Igreja Matriz foi construído por Martim Afonso de Sousa, em 1532, próximo à praia onde aconteceu a fundação oficial da Vila. A construção foi destruída por uma grande ressaca, que varreu a Cidade em 1542. Uma segunda sede foi erguida pelo povo em local mais distante do mar, mas foi destruída por piratas que atacaram São Vicente para saquear o comércio e as casas, ainda no Século XVI.

Foi então que, em 1757, a atual igreja foi construída sobre as ruínas da anterior, onde permanece até hoje. Seu nome é uma homenagem a São Vicente Mártir, santo espanhol que deu nome à Cidade e hoje é seu padroeiro. Durante todo o ano, festividades vêm sendo realizadas em celebração aos 260 anos da Matriz.