No dia 6 de maio (domingo), das 16 às 22 horas, acontece a 5ª edição do Bazar Arteiras da Vila, no Parceria Bar e Música (Av. Tupiniquins, 07, bem ao lado da Ponte Pênsil). O trabalho de diversas arteiras da Região, feitos a mão, estarão expostos em um lugar aconchegante e cheio de amor e alto astral.

O Bazar é uma ótima dica de passeio para levar a mãe com muitas opções de presentes. O evento terá música, comida, produtos criativos de arte, designe, moda, artesanato e sorteios. DJ Yanim, às 16 horas, Anderson Vilaverde, às 19 horas, e Banda Depois de Abril, às 20 horas, estãpo na programação musical.

O Parceria Bar e Música, local do evento, também oferece porções e cervejas geladas, com um atrativo a mais. Fica em um dos pontos turísticos mais bonitos da Região, com um maravilhoso pôr do sol.

A Entrada é gratuita, mas quem for tem a possibilidade de colaborar com a ação social do Bazar que está arrecadando 1 litro de leite longa vida em prol do Lar Vicentino Assistência a Velhice.

Expositore confirmados:

Alê Vilaverde – Casa da Vilaverde – pintura sobre tela, papel e garrafa

Tramei - crochê design

VILA - design em concreto

Ceres - Pequenos Mundos – terrário em vidro reciclado

Nono Andar - mandalas e peças de design em mdf

Colher de Açúcar – brownies recheados

Sew with Love - Elisabeth Torres – bonecas de pano

Cerrado sixty one - bolsas e acessórios

Marininna - acessórios e jóias autorais

Espaço MrN - Mariana bolsas artesanais

Dulce Viana - bolos, doces, pão de mel

Aline Mello – bijuterias artesanais

Avanzzata - saias com tecido africano