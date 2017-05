O Santos não vem encantando a torcida em 2017. Mesmo liderando o grupo 2 da Libertadores, o Peixe vem sendo criticado após apresentações apáticas e também por conta da eliminação no Campeonato Paulista. Porém, Bruno Henrique vem correndo contra a maré e assumiu o posto de destaque na equipe comandada por Dorival Júnior.

Desde que virou titular, o atacante é um dos poucos elogiados pelos torcedores do Peixe. Partindo pra cima e sempre buscando o jogo, o camisa 27 foi premiado com um golaço contra o Paysandu, na última semana, pelas oitavas da Copa do Brasil, que lhe garantiu a artilharia do alvinegro na temporada.

Bruno Henrique chegou aos quatro gols marcados e divide o posto com Vitor Bueno. Aproveitando a boa fase, o atacante agora quer desencantar na Liberta e ajudar o Santos a vencer o Independiente Santa Fe, na próxima quinta-feira, às 21h45 (de Brasília), no Pacaembu, pela quarta rodada do torneio continental.

“O gol que fiz contra o Paysandu me dá mais confiança para chutar, para arriscar ao gol. Quero repetir isso contra o Santa Fe. Não fico ansioso por este primeiro gol. É bom marcar e fico feliz com isso, mas o mais importante é a vitória da equipe. Temos um grande objetivo na Libertadores”, explicou o santista.

Com cinco pontos, o Peixe é o líder do grupo 2 da Libertadores. Santa Fe e The Strongest estão empatados com quatro pontos cada. Porém, o time de Bogotá é o segundo pois tem um saldo maior. Já o Sporting Cristal é o lanterna, com dois pontos conquistados.

O atacante sabe que uma vitória sobre os colombianos deixa a equipe comandada por Dorival Júnior em uma situação bem confortável para alcançar a vaga nas oitavas de final do torneio.

“Temos que fazer nosso jogo, ir para cima. Teremos o apoio da nossa torcida e precisamos jogar para frente para conquistar a vitória. Estamos prontos para mais essa batalha. Estou sempre preparado para ajudar nossa equipe”, concluiu Bruno Henrique.