Intervenção Cultural realizada nessa sexta e sábado (7 e 8), organizada pela Associação Amigos da Matriz, ofereceu muita prestação de serviço na área da saúde, estética e orientação veterinária.

O evento, assim como todos os outros organizados pela Associação, almejou a revitalização para o Bulevar Ana Pimentel, no Centro Histórico da Cidade, atraindo as pessoas para o local e incentivando, assim, o comércio da região.

Esses esforços também refletem na diminuição da violência no trecho, na ajuda a moradores de rua e na maior interação entre a comunidade. As ações são voltadas, também, para a terceira idade.

A Associação – Tesoureiro da Associação, Benhur Augusto conta que a Amigos da Matriz foi fundada em junho de 2015, depois de uma reunião com atual prefeito, Pedro Gouvêa, quando era candidato a vereador. Desde então, os responsáveis têm se engajado em realizar eventos que resgatem o turismo na região e acabe com o próprio preconceito dos munícipes com o local.

O projeto sobrevive com doações dos comerciantes, apoio da Prefeitura e muita força de vontade dos organizadores. Desde a fundação, já realizou eventos que chegaram a reunir mais de 500 pessoas, como no carnaval e distribuiu mais de 1.000 brinquedos no Natal, no qual teve Papai Noel e teatro para as crianças.

Projetos- Para a vice-presidente Yeda Zago, a vontade é ampliar as ações. “Queremos fazer um concurso com bandas da região, trazer artistas para tocar na Praça Tom Jobim e assim atrair não apenas pessoas da região, mas também de outras. O tesoureiro da Associação reforçou “acho que agora com esse apoio da nova prefeitura, nós vamos conseguir melhorar esse pedaço”.