A Associação Comercial de São Vicente (ACIESV) planejou uma série de festividades para comemorar o Dia do Comerciante, 16 de julho. Dentre elas, a entrega do Troféu Visconde de Mauá, no dia 22 de julho, às 20h, no Torre Grill (Rua João Ramalho, 787 – Centro, São Vicente). Neste ano, a premiada será Martha Haddad, proprietária do Restaurante Terraço, que fica localizado na Ilha Porchat.

O Terraço, tradicional restaurante e choperia vicentina, já passou por diversas mudanças ao longo dos seus 48 anos, a principal delas foi a perda de seu antigo proprietário e marido de Martha, que faleceu cinco anos após o casamento, fazendo com que a empresária assumisse o empreendimento com a ajuda do pai e de seu irmão. “Eu sabia das ideias dele, pois compartilhávamos, e continuei o que ele tinha em mente”, conta.

Antes apostando no público jovem, o perfil da casa se adequou e cresceu junto com os frequentadores, que hoje investe em um ambiente familiar. “O jovem muda muito, sempre busca lugares novos. O público adulto é mais fiel. Apesar de ser mais exigente, é mais fácil de lidar”, conta.

Mesmo após uma história de sucesso, a empresária se surpreendeu com a notícia da homenagem. “Fiquei muito emocionada e grata. Nunca achamos que merecemos. Fiquei muito feliz e contente.”

A presidente da ACIESV, Regina do Carmo, explica um pouco sobre o troféu que Martha Haddad receberá. “O prêmio leva o nome de Visconde de Mauá, considerado pela história o maior empresário que o Brasil já teve. Diante deste histórico, nada mais justo do que homenagear nossos empresários remetendo-os à história”.

O Terraço Chopp

Sua história começou em junho de 1969, com a reformulação de uma antiga residência em uma das primeiras boates da Ilha Porchat. Na varanda, em frente à casa, havia um espaço com mesinhas, para quem quisesse descansar do agito ou apenas observar as estrelas mais de perto.

Essa visão de mercado foi determinante para o sucesso do Terraço. As mesas da varanda conquistaram o público. E para satisfazer as necessidades dos clientes, o Terraço tornou-se uma choperia e foi expandindo sua infraestrutura, com a aquisição de terrenos ao lado.

Em 48 anos, as melhorias contínuas, sempre priorizando um setor por vez, maximizaram os espaços e o conforto dos seus clientes e admiradores. As reformulações trouxeram modernidade, conforto e um charme extra para toda a paisagem interna. A choperia foi a primeira a ser modernizada, em 1990, seguida pelo Isla Bonita – espaço dedicado aos apaixonados, em 1995.

CRÉDITO: E5+ COMUNICAÇÃO/ DIVULGAÇÃO