Mundialmente, outubro é o mês da conscientização sobre a importância da prevenção e detecção do câncer de mama. Dados do Instituto Nacional de Câncer (INCA) revelam que, somente esse ano, 57 mil casos da doença devem ser diagnosticados no Brasil. Cientes da importância dessa causa, a Associação de Mulheres do Conjunto Habitacional Tancredo Neves, Lions Clube São Vicente, Associação de Combate ao Câncer Genoveva Perez e um coletivo de mulheres de diversos segmentos da sociedade realizam a campanha “Outubro Rosa – Deixe essa ideia bater forte no seu peito”.

A primeira ação acontece no próximo dia 20 (sexta-feira) às 19h30, na Câmara Municipal de São Vicente (Rua Jacob Emmerich, 1195 – Pq. Bitaru). Na programação está incluída uma série de ações voltadas para a atenção à saúde da mulher. Profissionais da área da saúde vão explanar sobre o câncer de mama e as principais formas de combate e prevenção.

Além disso, cabeleireiros voluntários estarão realizando corte de cabelo que serão destinados às entidades que acompanham mulheres em tratamento. Será disponibilizado também um ponto para doação de lenços, perucas, maquiagens, acessórios femininos e cosméticos.

O evento conta ainda com oficinas de estética, turbantes, artesanatos que fazem alusão ao Outubro Rosa e apresentações de dança e teatro. No dia 21, das 9 às 13 horas, o coletivo de mulheres estará no Projeto “Ação e Cidadania nos Bairros”, que acontece na Rua Luís Meirelles de Araújo, em frente à UBS do Conjunto Habitacional Tancredo Neves. Além de orientações, as participantes do evento poderão realizar o autoexame com profissionais da saúde do Município.

Entre os dias 23 e 29, o terceiro piso do Shopping Brisamar (Rua Frei Gaspar, 365 – Centro) ganhará um Espaço Rosa, onde acontecerão outras atividades relacionadas à campanha. Mini palestras com profissionais de diversas áreas do conhecimento vão abordar temas relacionados à autoestima, saúde e diretos da mulher. Oficinas de maquiagem, quick massage, manicure e cortes de cabelo para doação também fazem parte da programação. As atividades no shopping acontecem sempre entre 15 e 20 horas.