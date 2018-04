A Ecovias já planejou as estratégias viárias que serão implantadas no Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) durante o feriado prolongado do Dia do Trabalho, comemorado em 1º de maio. A concessionária espera, de 0h de sexta-feira (27) até às 23h59 de terça-feira (1º), a descida entre 190 mil e 320 mil veículos em direção à Baixada Santista. A concessionária também programou operações especiais cujo objetivo é atender da melhor forma possível a demanda de veículos nos diferentes sentidos e garantir a qualidade e conforto dos motoristas durante todo o trajeto da viagem.

O maior volume de veículos em direção ao Litoral é aguardado para ocorrer na tarde de sexta-feira (27), quando será montada a Operação Descida (7×3), a partir das 16h. A operação ficará em vigor até 18h do mesmo dia, voltando a ser implantada no sábado (28), entre 7h e 18h, e, se necessário, também no domingo (29), das 10h às 12h. Durante esta operação, os veículos que seguirem em direção ao Litoral poderão utilizar as pistas sul e norte da via Anchieta e também a pista sul da rodovia dos Imigrantes. Para subir, os usuários poderão seguir apenas pela pista norte da rodovia dos Imigrantes.

No retorno dos usuários em direção a São Paulo, o tráfego deve se intensificar na tarde de domingo (29), a partir das 19h, quando está prevista a implantação da Operação Subida (2×8), que permanecerá em vigor até às 22h. Já os usuários que deixarem para subir a Serra na terça-feira (1º) contarão com a Operação Subida implantada a partir das 10h com previsão de encerramento às 20h. Nesta operação, a subida será feita pelas duas pistas da rodovia dos Imigrantes e pela pista norte da via Anchieta. A descida será realizada somente pela pista sul da Anchieta.

É importante destacar que a inversão de sentido das rodovias do SAI, durante as operações de tráfego, ocorre apenas no trecho de Serra – entre os km 40 e o km 55 da Via Anchieta, e do km 40 ao km 57 da rodovia dos Imigrantes.

*Veja abaixo as previsões de implantação das operações de tráfego:

*Os horários de início e término, bem como os modelos das operações, poderão sofrer alterações em função das condições de tráfego ou alguma interferência relevante no sistema.

Recursos Disponíveis

Durante o feriado do Dia do Trabalho, a Ecovias disponibilizará, diariamente, 56 viaturas, entre: pick-ups de inspeção de tráfego, ambulância UTI, ambulâncias de resgate, veículos leves de atendimento rápido e guinchos leves e pesados.