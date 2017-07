Atendendo pedido do deputado federal João Paulo Papa (PSDB-SP), o ministro da Saúde, Ricardo Barros, receberá os nove prefeitos da Baixada Santista em audiência na sede da pasta, em Brasília, nesta quarta-feira (12), 19 horas. O pedido decorre de solicitação feita pelo Conselho de Desenvolvimento da Baixada Santista (Condesb) ao parlamentar, no último dia 29 de junho, durante apresentação do panorama da saúde na região, que reuniu gestores e políticos da Região no Palácio das Artes, em Praia Grande.

“Nesse momento em que a Baixada Santista vem sofrendo com a redução da oferta de leitos, é preciso trabalhar para a reabertura de hospitais e maternidades, fechados nos últimos anos, sobrecarregando algumas cidades e comprometendo a qualidade dos serviços. Levaremos esses pleitos ao ministro, que foi sensível ao pedido e, prontamente, atendeu a solicitação de audiência. Será um momento de fundamental importância para a região”, destacou Papa.