A Atento está com inscrições abertas para 223 vagas de emprego de teleoperador em Santos. O prazo para cadastramento termina amanhã. Os postos não exigem experiência anterior. São oferecidos salário “compatível com o mercado”, vale-alimentação, vale-refeição, auxílio-creche e auxílio-criança especial, além de todos os benefícios previstos na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Para se candidatar, é necessário morar em Santos, ter Ensino Médio completo, bom vocabulário, boa dicção, fluência verbal, desenvoltura no relacionamento interpessoal, dinamismo, conhecimentos de informática e habilidade em digitação. A Atento não exige experiência prévia.

Os interessados devem enviar até domingo currículo ou e-mail com nome, cidade e telefone com DDD para o e-mail recrutamento@atento.com.br. Outras informações pelo telefone 0800-7714014.