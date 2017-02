“Estar próximo aos idosos, entendendo suas reais necessidades e fomentando informações para que este público seja interativo e feliz”. A frase da secretária de Assistência Social de São Vicente, Maria de Lourdes Oliveira (professora Lurdinha), resume sua missão para com a Melhor Idade.

Com aproximadamente 400 idosos inscritos, os cinco Centros de Convivências da Terceira Idade da Cidade disponibilizarão atividades a partir de segunda-feira (20). No período da manhã, das 8 às 12h, os idosos terão aulas de alongamento, ginástica e dança. Já, à tarde, das 14 às 18h, haverá assistência psicológica e social. O diretor do Departamento do Idoso da secretaria de Assistência Social (Seas), professor Irapuan Ruas, explica “que o atendimento psicológico inclui atividades em grupo com objetivo de integrar, sociabilizar e desinibir os idosos. Na parte social, fornecemos toda condição para que o idoso tenha condição de viver bem na sociedade”.

Carnaval da Melhor Idade – O Recomeço

Irapuan conta que a equipe da Seas preparou um calendário anual com festividades mensal para o pessoal da Melhor Idade. A primeira, que está sendo organizada pelo Conselho Municipal do Idoso (CMI), em parceria com a Secretaria de Assistência Social e Fundo Social de Solidariedade de São Vicente (FSS), será o Carnaval da Melhor Idade – O Recomeço, programado para o dia 24 de fevereiro, das 16 às 19h, na Praça Vinte e Dois de Janeiro. O evento é aberto ao público.

Para quem tem a partir de 50 anos e esteja interessado em fazer parte das atividades dos cecons, deve comparecer a unidade mais próxima de sua residência, das 8 às 18h. Informações no Departamento do Idoso da Seas: (13) 3569-2207.

Área Insular:

Cecon Alegria de Viver – Rua Mota Lima, 487 – Vila Cascatinha;

Cecon Vida Feliz – Rua Eduardo Dias Coelho, 687 – Cidade Náutica;

Cecon Raio de Luz – Rua Capitão Gregório de Freitas, 508 – Parque São Vicente;

Clube da Melhor Idade – Rua Frei Gaspar, 280 – Centro (Localizado no Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente);

Área Continental:

Cecon Felicidade – Rua Treze, 220 – Rio Branco.

Além dos cecons, a Melhor Idade conta com dois espaços para prática esportiva de competição: uma de coreografia, cujo grupo foi 12 vezes campeão paulista nesta modalidade e outro para voleibol adaptado.