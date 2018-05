A atriz Eloísa Mafalda, de 93 anos, morreu na madrugada de hoje (17) em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. A informação foi divulgada pela TV Globo, emissora para a qual a atriz fez vários trabalhos.

De acordo com a emissora, Eloísa, que foi registrada com o nome Mafalda Theoto, deixa dois filhos, dois netos e dois bisnetos. Seu corpo será velado em Jundiaí, no interior paulista, cidade onde nasceu em 1924.

Eloísa ficou marcada por trabalhos na primeira versão de A Grande Família, de 1975, na qual interpretou a personagem Nenê. Também viveu as personagens dona Pombinha, em Roque Santeiro (1985), e Gioconda Pontes, em Pedra sobre Pedra (1992).