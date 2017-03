Ainda que o número de novos casos de tuberculose tenha diminuído um pouco na última década em alguns países, esse ganho está ameaçado pelo crescimento dos casos da forma multirresistentes da doença. O alerta foi feito por um relatório publicado online esta semana pela revista The Lancet Respiratory Medicine. Na sexta-feira, 24 de março, foi comemorado o Dia Mundial da Tuberculose.

A tuberculose (TB) é uma doença infecciosa e transmissível, provocada pelo microorganismo Mycobacterium tuberculosis, também chamado de bacilo de Koch. Atinge prioritariamente os pulmões, mas pode ocorrer em quase todos os tecidos do corpo. Profundamente ligada à desigualdade social, a enfermidade permanece fora de controle em várias partes do mundo, como Ásia e África e em áreas do Brasil. O surgimento da Aids, que diminui a imunidade e facilita a infecção, e de focos de tuberculose resistente aos medicamentos agravam ainda mais esse cenário.

Segundo o novo estudo, um em cinco pacientes possui uma cepa da bactéria que adquiriu resistência aos efeitos dos medicamentos de primeira linha (os primeiros a serem receitados de acordo com os protocolos para tratamento) indicados para combater a infecção. O relatório informa ainda que cerca de 5% dos casos são resistentes a dois medicamentos essenciais de primeira linha para tratar a tuberculose, como a isoniazida, rifampicina e a fluoroquinolonas, e também à segunda linha drogas injetáveis.

As duas circunstâncias estão associadas a maiores taxas de mortalidade e implicam em custos mais elevados para o tratamento. Configuram, portanto, um sério problema de saúde pública.

“A resistência aos medicamentos contra a tuberculose é um problema global que ameaça inviabilizar os esforços para erradicar a doença”, afirma o principal autor do estudo, o professor Keertan Dheda, Universidade de Cape Town, na África do Sul. “Mesmo quando os remédios funcionam, a tuberculose é difícil de curar e requer meses de tratamento com um coquetel de drogas”, observa o pesquisador. Se houver resistência ao tratamento, a regressão da doença pode demorar anos para ser alcançada.

Para intensificar o combate, o novo estudo sugere alguns caminhos. Um deles é a melhora do acesso a testes diagnósticos para oferecer os remédios que efetivamente poderão funcionar para cada indivíduo. Recomenda também a disseminação de prescrições claras sobre o uso adequado dos remédios e, por fim, a prevenção da transmissão. Evidentemente, essas medidas estão associadas a um bom funcionamento dos sistemas de saúde.