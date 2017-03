A Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas (Sedup) está com equipes realizando melhorias em vários pontos da Cidade. Uma das principais avenidas de São Vicente, a Nações Unidas, está recebendo calçamento.

A Rua da Constituição (Itararé), por exemplo, está com equipe trabalhando na construção de galerias, limpeza geral, preparação para recapeamento parcial da via, manutenção do sistema de drenagem (tampas e caixas de passagem /boca de lobo/galerias). Outro local que está com trabalhos é o Rio da Vó. Já a Linha Azul (Avenida Antonio Emmerich até a Rua Alcides de Araújo) recebe pintura de guias e postes.

A Secretaria de Trânsito e Transportes também está com equipe trabalhando na sinalização de lombadas da Marginal Padre Manoel da Nóbrega, entre o Parque das Bandeiras e Humaitá.

A Avenida Nações Unidas, trecho de subida do viaduto Mário Covas, recebeu nova pavimentação. A Rua Antônio Pedro de Jesus e Avenida Francisco Bensdorp (Esplanada dos Barreiros) também passou por obras de recuperação do pavimento asfáltico.

Os trabalhos acontecem em duas frentes: recuperar os anéis viários com nivelamento das ruas; e limpeza de canais e galerias de águas pluviais, para minimizar as situações de alagamento. As avenidas Penedo e Augusto Severo (que integram a Linha Azul, ligando a Avenida Antônio Emmerich à Rodovia dos Imigrantes), foram realizados serviços de desobstrução das galerias de águas pluviais. Outras frentes de trabalho realizam limpeza de canais na Bacia do Sambaiatuba, Catarina de Moraes e Jóquei Clube.

Foto: César Morgado/PMSV