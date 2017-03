Uma das principais vias de São Vicente, a Linha Vermelha (Avenida Monteiro Lobato) recebeu ontem (14) serviços importantes da Codesavi. As equipes fizeram a roçagem e a raspação do mato ao longo de toda a via.

Outro pedido frequente dos moradores dos bairros Vila Voturuá, Vila Valença e Vila São Jorge também foi atendido: a poda de árvores ao longo da Linha Vermelha, serviço que há tempos não era executado naquele importante trecho da Cidade.

Ao dar uma nova “cara” para a Linha Vermelha, a diretoria da Codesavi pede aos munícipes para que continuem denunciando o descarte irregular de lixo e entulho. A Codesavi mantém um canal de comunicação direto pelo whatsApp (13) 99785-1596, que recebe mensagens de áudio e de texto, além de fotos e vídeos (não recebe chamadas telefônicas).