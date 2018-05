Como parte do programa de repavimentação das ruas de São Vicente, o trabalho já começou na Avenida Nações Unidas, na Vila Margarida. Trata-se de uma das principais vias de acesso à Área Continental e para as entradas de São Vicente e Praia Grande e não recebia reparos há 37 anos.

A Avenida Nações Unidas foi reconstruída em 1981 durante a passagem do ex prefeito Dr. Koyu Iha com blocos de paralelepípedo. Durante anos, foram realizados apenas serviços de manutenção.

O secretário Léo Santos explicou que a via recebera toda a camada de manta asfáltica além da troca de sargetas, guias e bueiros. Próxima via que receberá serviço de recapeamento será a Rua Mascarenhas de Moraes, até a Rua André Rebouças na Vila Margarida.