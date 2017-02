Mais de 100 mil foliões, entre homens e mulheres, são esperados no tradicional Ba-Bahianas Sem Taboleiro, com concentração a partir das 10h do Domingo de Carnaval (26) em São Vicente.

Em sua 81ª edição, o maior bloco carnavalesco do Estado de São Paulo levará toda a irreverência para as ruas, com concentração nas praças Tom Jobim, Biquinha e Vinte e Dois de Janeiro, partindo às 11h pela orla do Gonzaguinha rumo ao Largo Tomé de Souza (Praça do Maçom), onde haverá dispersão por volta das 13 horas.

Trazendo este ano o tema “Ressurgindo das Cinzas”, o irreverente Ba-bahianas é conhecido pelo fato de homens se travestirem de mulher e por abordar assuntos atuais de forma crítica e satírica. Nesta edição, também haverá homenagens ao ex-prefeito de São Vicente, Tércio Garcia, e ao ex-presidente do São Vicente Atlético Clube, Pedrinho Spilotros, falecidos recentemente. Spilotros foi o último remanescente do primeiro desfile, em 1937.

“Convidamos todos a participar desta grande festa, que é um momento em que os foliões esquecem os problemas e curtem o Carnaval de forma saudável e, principalmente, na paz”, ressalta o presidente do bloco, Fabiano Cutino, que explicou a escolha pelo tema deste ano. “Apesar de sermos um patrimônio histórico da Primeira Cidade do Brasil, passarmos por muitas dificuldades durante o último governo municipal, como tentativa de bloquear o nosso desfile e, por fim, a alteração do traçado. E é justamente por vencermos todas essa dificuldades que veio à tona o espírito do ressurgimento”, salientou.

Embora seja o bloco mais antigo do Estado, o presidente demonstra empolgação com a ‘nova fase’ do Ba-Bahianas. “Estamos empolgados com essa nova prefeitura, que já prometeu o resgate da autoestima do vicentino. O Carnaval é a única data no ano em que o brasileiro esquece de todos os seus problemas. É uma celebração que merece ser tratada com carinho e atenção pelos governantes”, completou o presidente em visita ao Jornal Vicentino, onde esteve acompanhado por Nazir Elias Estefan (presidente de honra) e os integrantes do bloco José Manoel Duarte, Edison dos Santos e Airton Alexandre Có Júnior.

Cutino afirma que o Bloco já trabalha para, a partir do próximo ano, retomar seu antigo percurso, cuja concentração era na Rua Marques de São Vicente, em frente ao estádio Mansueto Pierotti. Segundo o presidente, trata-se de um pedido recorrente da população vicentina. “Iremos conversar com a Promotoria e renegociar esse Termo de Ajuste de Conduta, porque recebo incontáveis pedidos da população para retornarmos o antigo percurso. O trajeto sempre foi uma tradição e essa cobrança é algo até natural. Já estamos trabalhando firme nessa questão e estou otimista que iremos retornar ao tradicional itinerário”, concluiu Cutino. Outras informações sobre o desfile do mais antigo Bloco do Estado podem ser obtidas pelo telefone 97409-3390. O Ba-Bahianas conta com o apoio da Prefeitura Municipal, Guarda Civil Municipal, Codesavi (Companhia de Desenvolvimento de São Vicente) e Polícia Militar.

HISTÓRIA

Inicialmente, o bloco se chamava Bahianas sem Taboleiro (as palavras “Bahiana” e “Taboleiro” seguem até hoje a grafia original). “Toda baiana tem um tabuleiro, mas a nossa é diferente, irreverente”, brinca o presidente de honra, Nazir Elias Stefan, que integra o bloco há 53 anos, dos quais 30 como presidente.

Nazir também explica que na década de 1960 o nome passou a ser “Ba-bahianas sem Taboleiro” em homenagem ao primeiro presidente, Alberto “Babá” Sbravati, falecido em 1957. Em sua primeira edição, no ano de 1937, cerca de 60 foliões foram para as ruas com a proposta de curtir o Carnaval usando trajes femininos.