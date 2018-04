O projeto Artealma, a inovadora companhia de dança composta por bailarinos da região, está prestes a apresentar seu novo espetáculo: Despertar. Dirigido por Silvano Caniati, experiente bailarino e diretor de dezenas de espetáculos de sucesso pelo mundo, Despertar irá reunir alguns dos principais bailarinos da Baixada Santista, como Daniela Guasti, Sueli Cherbino, Thaís Caniati, Pedro Henrique, André Gomes, Junior Oliveira e Kaio Matheus, além dos bailarinos com influência européia Janio Savary (que vive na Alemanha), e da francesa Celine Costa.

A apresentação acontece dia 29 de abril, no Dia Internacional da Dança, no Sesc em Santos. Para quem quiser aprimorar suas técnicas com esses dançarinos profissionais, conferências e workshops também serão realizados durante o final de semana da apresentação. A entrada é gratuita, mas as vagas para os workshops são limitadas.

“Serão 3 dias de aprendizado intenso. O evento visa, através da arte, mostrar formas simples de despertar seu corpo e sua mente. Despertar do sentir para então agir. Desejamos, graças às diferentes atividades propostas durante o evento, abrir um diálogo que leve à reflexão e ao autoconhecimento, alcançando e tocando aqueles que estiverem ali”, descreve Caniati, que vem a Santos especialmente para o evento.

O diretor garante que deseja, com esse trabalho, mostrar para os participantes que vão sair diferentes após o fim do evento. “Dançando, rindo, se divertindo, vivendo aquele momento. Aprendendo a importância de valorizar esse nosso corpo. Ele é nossa casa, é nosso carro, é nosso santuário. Ele nos permite viver aqui e agora. É necessário valorizar esse corpo profundamente. É necessário também despertar pros outros corpos, como o mental, o emotivo e o espiritual”, complementa.

O evento vai contar também com a presença do músico e ator Fernando Patau e sua filha Thais Blandy, que prometem encantar o público.

Data: De 27 a 29 de abril de 2018

Local: Sesc Santos

Rua Conselheiro Ribas, 136 – Aparecida, Santos/SP.

Inscrições por email: artealmacontato@gmail.com

Informações pelo whatsapp: (+33)6.26.63.37.82

Cronograma:

Sexta-feira, 27/04, às 19h

Silvano Caniati convida Ana Paula Detter

Conferência: O despertar

Workshop: Tango, o despertar da sensibilidade

Sábado, 28/04, às 15h

Silvano Caniati convida Clarisse Kabbach

Conferência: Respirando para despertar e despertando para respirar.

Workshop: A dança dos 7 chakras

Domingo, 29/04, às 11h

Silvano Caniati convida Ricardo Bassetto

Conferência: A ciência e a mente

Workshop: Dança livre libertando.

Domingo, 29/04, às 19h

Espetáculo: Despertar

Projeto ARTE ALMA:

Idealizado pelo bailarino italiano Silvano Caniati, o Projeto Arte Alma quer associar a dança a diversas áreas como a psicologia, acupuntura e pilates para desenvolver um sistema de conscientização de energias em trocas cotidianas. Reunindo profissionais de diferentes áreas, a ideia é DESPERTAR o corpo e a mente por diferentes fontes associadas à dança.

“Diferente de outros Congressos de Dança, o DESPERTAR pretende não só mostrar o valor e importância da dança, mas propor caminhos de interconexão entre o corpo e a mente, promovendo uma qualidade de vida mais leve, diversificada e serena”, comenta Silvano Caniati.