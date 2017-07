Acabou no último final de semana o segundo maior festival de dança do país, Festival Internacional do Passo de Arte, que reuniu bailarinos de todos os estados brasileiros e de países da América Latina.

O Balé Jovem de São Vicente conquistou 11 troféus para a cidade com trabalhos de balé neoclássico, balé clássico de repertório e dança contemporânea. Entre todos os trabalhos recebeu 06 primeiros lugares que foram convidados a reapresentar na noite dos campeões e Gala das Estrelas, representando a cidade de São Vicente.

Durante a Noite de Gala ainda foram oferecidas prêmios especiais do Juri e mais uma vez o balé de São Vicente conquistou importantes premiações:

-O bailarino Vitor Vaz recebeu o premio Toshie Kobayashi que consiste em vaga para a final do Youth American Grand Prix (YAGP) em Nova Iorque com passagem aérea e hospedagem pagas pelo festival.

- Melhor Grupo Infantil – com a premiação de R$2mil para o Corpo de Baile Infantil com a coreografia: “A hora do chá” de Geyssa Alencar, Sabrina Olimpio e Fabiana Nóbrega.

- Os bailarinos: Luiza Almeida, Andrey Jesus, Beatriz Correia, Dandara Caetano e Vitor vaz receberam convite e isenção para participar da seletiva brasileira do YAGP e ganharam um summer course do Instituto Passo de Arte.

O Festival Passo de Arte é o festival brasileiro que mais divulga a dança do nosso país no exterior e é o festival que mais revela jovens talentos para o mundo da dança mundial.

O Balé de São Vicente se prepara agora para o Festival de Dança de Joinville, o maior festival de dança do mundo, onde compete com 10 trabalhos na Mostra Competitiva e Festival Meia Ponta.