O Balé Jovem de São Vicente foi destaque na primeira edição do Santos Dance Festival. No evento, realizado entre 7 e 10 de setembro, o grupo dirigido por Geyssa Alencar e Sabrina Olimpio, conquistou 15 prêmios e quatro premiações em dinheiro.

Além disso, o último dia de competição teve como convidados especiais importantes revelações do Balém Jovem de São Vicente que hoje brilham em grandes centros. Foi o caso de Yago Guerra, hoje estudante da John Cranko Schulle em Stuttgart, na Alemanha, que apresentou-se com a dança solo “Dicotomia”, coreografia de Junior Oliveira.

Destaque também para Luiza Almeida, que dividiu o palco com o primeiro bailarino do Theatro Municipal do Rio de Janeiro, Cícero Gomes, na apresentação do Grand Pas de Deux de Dom Quixote. Assim como Yago, a bailarina vicentina ganhou uma bolsa de estudos do Youth American Grand Prix, através do Instituto Passo de Arte para aprimorar sua arte em Stuttgart.

Além da competição, o Balé Jovem participou das apresentações nos palcos externos, montados no Emissário Submarino e na Casa da Frontaria Azulejada. Nestes locais, os bailarinos Maiara Chagas e Gustavo Ambrósio dançaram a obra Lamento Nordestino, com música ao vivo do violinista Rômulo Moreira e coreografia de Júnior Oliveira.

Confira as premiações obtidas pelo Balé Jovem:

1º Lugar – Conjunto Clássico Infantil – A Hora do Chá de Sabrina Olimpio, Geyssa Alencar e Fabiana Nóbrega

1º Lugar – Conjunto de Repertório Infantil – Amigas de Clara1º lugar – Variação Masculina Infantil – Andrey Jesus

1º lugar – Variação Feminina Infanil – Giullia Martielo

1º lugar – Variação Feminina Adulto – Carla Lima

1º lugar – Solo Clássico Feminino – Não diga Nada de Cristiane Araujo – bailarina: Dandara Caetano

1º lugar – Solo Clássico Masculino – Freedom – Bailarino e coreógrafo: Junior Oliveira

1º lugar – Solo Clássico Masculino – Por um triz de Geyssa Alencar – bailarino: Vitor Vaz

1º lugar – Solo Clássico Masculino Infantil – Por um instante de Geyssa Alencar – bailarino: Andrey Jesus

1º lugar – Solo Estilo Livre Avançado – Heleno de Alexandre Almeida – bailarinoa: Gustavo Ambrósio

2º lugar – Conjunto Clássico Avançado – Ocitocina de Sabrina Olimpio, Cristiane Araujo e Geyssa Alencar

2º lugar – Conjunto de Contemporâneo Avançado – 1.8.0 Posso Ajudar? de Junior Oliveira e Gustavo Ambrósio

2º lugar – Solo Clássico Masculino Adulto – Enquanto há tempo de Junior Oliveira – bailarino: Pedro Fernandes

3º lugar – Variação Feminina Juvenil – Beatri Correia

3º lugar – Solo Feminino Estilo Livre Avançado – Sem o seu abraço de Cristiane Araújo – bailarina: Maiara Chagas

Premiações Especiais:

Melhor bailarino: Junior Oliveira

Melhor bailarina: Dandara Caetano

Premio Destaque: Sabrina Olimpio

Premio Especial Raphoto