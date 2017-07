São Vicente abriga alguns dos empreendedores beneficiados pelos financiamentos do Banco do Povo Paulista (BPP), programa de microcrédito do Governo do Estado de São Paulo oferecido pela Secretaria Estadual do Emprego e Relações do Trabalho (SERT). Com uma das menores taxa de juros do país, apenas 0,35% ao mês, o BPP vem realizando o sonho de milhares de pequenos e microempreendedores da região que desejam abrir o próprio negócio.

Um exemplo é Patrícia Azevedo de Souza, 37 anos, que há seis conciliou a necessidade de trabalhar e de ficar próxima à sua família. “Sem o empréstimo do Banco do Povo eu não conseguiria abrir o meu salão de beleza. O recurso que o BPP me disponibilizou fez toda a diferença na minha vida e no meu negócio. Eu só tinha o valor do aluguel, mas precisava de capital para comprar o material de trabalho, e foi isso que eu consegui graças ao auxílio do Banco. Dentro de algum tempo, penso inclusive em ampliar meu salão, isso é um sonho sendo realizado dia após dia.”

Patrícia já tinha experiência no mundo da beleza, afinal, pelo que recorda, com 12, 13 anos de idade já ousava cortar e pintar os cabelos de suas tias, e o resultado, embora amador, ganhava diversos elogios. Patrícia cresceu, aprimorou seus conhecimentos e chegou a trabalhar por quatro anos num salão de cabeleireiros da cidade, no entanto, após o nascimento de sua filha, desejou acompanhar de perto o desenvolvimento de sua pequena, e, por não poder deixar de trabalhar, surgiu a ideia de abrir o próprio negócio e atuar em algo que sempre fez o seu coração pulsar, uma paixão de infância, foi assim que nasceu o Halal Salão de Beleza. “Tentei o empréstimo no meu banco, mas o valor do juro era muito alto. Um amigo recomendou o Banco do Povo Paulista e valeu à pena”, afirmou.

Parece ser um negócio simples, mas quem trabalha no ramo sabe que é preciso ter um diferencial para se destacar no mercado. Patrícia usou todo o conhecimento adquirido em seus anos de experiência no novo empreendimento, afinal, acredita que seus clientes merecem ser atendidos com o que há de melhor no mercado. “Aqui no Halal fazemos todo o tipo de corte e química e também temos manicure e pedicuro, tudo com muita qualidade, sem contar que só utilizamos marcas conhecidas no mercado.”

O Halal Salão de Beleza fica na Rua Monte Plano, 602 – Vila Margarida/ São Vicente, e os clientes podem contatar a Patrícia por meio do whatsapp: (13) 9.9740-1601.

SOBRE O BPP

O BPP concede empréstimos de R$ 200 a R$ 25 mil, com juros de 0,35% ao mês. As instalações são feitas em parceria com as prefeituras. O programa tem como principal objetivo oferecer financiamentos para empreendedores formais ou informais, associações e cooperativas produtivas ou de trabalho para capital de giro e investimento fixo.

Em 2016, na cidade de São Vicente, foram firmados 34 contratos, com um empréstimo total de R$ 167,9 mil. Neste ano, até o momento, foram concretizados 18 contratos, no valor de R$ 94,3 mil.

Na Escola do Empreendedor, vinculada ao BPP, o aluno pode, num ambiente online, conhecer melhor o universo do empreendedorismo, atendimento ao cliente, consumidor e fornecedor, ações de marketing, formalização, formação de preços, vendas e ganhos, gestão financeira, higiene e segurança, sustentabilidade e comunidade.

Saiba mais: www.bancodopovo.sp.gov.br