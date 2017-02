A ‘amizade’ é o tema da música da Banda Carnavalesca Amigos da 21 para este ano de 2017. A segunda participação do grupo no carnaval vicentino será neste domingo (19), a partir das 14 horas, na Rua 21 de Setembro, no Bairro Parque Bitarú. A expectativa dos diretores do grupo é que o evento deve atrair público de mais de mil pessoas.

A Banda Amigos da 21 seguirá o mesmo esquema do seu primeiro ano e ficará apenas na Rua 21 de Setembro. Para agitar a galera, várias atrações estão programadas. Um dos destaques será a apresentação do vocalista Edson, ex-Samba Bem e que agora está iniciando sua carreira solo. O público ainda terá a oportunidade de curtir a voz do cantor Samuel Neto, que terá a companhia da Bateria Guerreira Unidos do Bitarú, do respeitado Mestre Tim Tim.

O enredo deste ano promete, além de animar, emocionar a todos. A banda nasceu da forte amizade de um grupo de pessoas da Rua 21 de Setembro. Esse sentimento e toda a trajetória até transformar o sonho destes amigos em realidade é contado com riqueza de detalhes na música. A composição fica a cargo de Juninho de Paula, Wellington Carvalho e Renatinho Santos, com Samuca como intérprete. Uma das partes mais marcantes da letra e que resume com exatidão como é a convivência no bairro diz que ‘a 21 é igual coração de mãe, sempre cabe mais um’.

O presidente da Amigos da 21, Luiz Fernando Passos, conta que a animação é geral para o evento do dia 19 e que a preparação foi mais estruturada que no primeiro ano. “Agora já temos uma visão do que podia ser melhorado. Entre as novidades para 2017, fizemos o ensaio da Banda, aberto ao público, no último dia 10. O pessoal ficou com gostinho de quero mais. A banda quer trazer felicidade para nossa comunidade e todos que a visitam”, disse.

Futuro – A meta dos diretores da Amigos da 21 é transformar a banda em uma ONG e, desta forma, oferecer uma série de projetos sociais, esportivos e culturais voltados às crianças e jovens, mas com alternativas para as demais faixas etárias. “O evento no carnaval é apenas a primeira parte desse projeto. Em 2016 fizemos outros eventos como o Samba do Trabalhador e o aniversário de um ano da Banda, ambos com sucesso de público. A renda foi revertida para ações sociais. Na Páscoa, por exemplo, entregamos ovos de chocolate para crianças carentes do Bitarú e outras comunidades menos privilegiadas de outras áreas de São Vicente”, contou o diretor de eventos da Banda, Da Silva Peres.

Robinho - A Rua 21 de Setembro sempre foi um ponto de encontro no Bitarú. Nos últimos anos a via ficou ainda mais famosa por conta do futebol. Robinho, o Rei das Pedaladas e ídolo da torcida santista, nasceu e passou toda sua infância correndo atrás da bola e ensaiando seus primeiros dribles por lá. Outra ilustre moradora do local é a modelo internacional e exclusiva da Louis Vuitton, Viviane de Oliveira.