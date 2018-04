Em programação do mês de aniversário do Brisamar Shopping, amanhã (26), das 20 às 22 horas, na praça de alimentação, os visitantes do shopping serão presenteados com um show gratuito da banda Kubo Mágico, conhecida por tocar os sucessos dos anos 80 e 90.

Muitos casais com filhos pequenos poderão curtir uma noite agradável e animada. É uma oportunidade da família se reunir para apreciar boa música em um ambiente confortável e seguro. Hits como Toda Forma de Amor (Lulu Santos), Você não soube me amar (Blitz), Time of my Lyfe (tema do filme Dirty Dance) e Rádio Pirata (RPM) vão animar a praça de alimentação do Brisamar Shopping.

Formado em 2014, o Kubo Mágico tem feito grande sucesso nos mais badalados bares e casas noturnas da região e também da capital. A banda é formada por Raphael Mattos (vocal e guitarra), Tatiana Assis (vocal), Alex Brasil (vocal e baixo), Adolfo Mendonça (sintetizadores) e Fernando Marques (bateria eletrônica).

Caricaturas ao vivo

Durante o evento, também na praça de alimentação, a galera da Caricartoon Eventos receberá o público e fará caricaturas ao vivo, gratuitamente, ao longo do show.

O Brisamar Shopping fica na Rua Frei Gaspar, 365, no Centro de São Vicente.