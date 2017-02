São Vicente iniciou o Carnaval 2017 ontem , quando a Corte Carnavalesca visitou o Salão Nobre do Paço Municipal. A visita abriu oficialmente a Folia de Momo na Cidade, que a partir deste sábado (11) tem programação com dezenas de blocos e bandas até a primeira semana de março, sempre às sextas-feiras, sábados e domingos.

Após a visita, o Rei Momo Silas Oliveira, a Rainha Michelle Mibow, a Rainha Gay Samanta Dior, e a Princesa Claudia Wall, seguiram para a Praça Barão do Rio Branco, onde a Corte se apresentou com a bateria da Banda Cruz de Malta.

Presidida por Manoel Tavares de Souza, a Liga Carnavalesca de Blocos e Bandas Vicentinas (Licabba) e a Secretaria de Cultura de São Vicente (Secult) anunciaram que a festa começa já neste sábado (11), com a Banda Smoking, que se concentra na Rua Eulina Trindade com Rua Alípio Ferraz (Jóquei Clube), das 14 às 22h.

No domingo (11), serão mais quatro bandas em diferentes pontos da Cidade: Banda Zebra Louca, das 16 às 18h, na Rua Érico Veríssimo com Rua Maestro Vila Lobos (Jóquei); a Banda Esplanadas, das 19 às 21h, na Rua Eulina Trindade com Rua Alípio Ferraz (Náutica III); a Banda Chupa + Não Baba, na Praça Primeiro de Maio (Jardim Independência), das 13 às 22h; e a Banda da Educação, na Tenda da Praia do Itararé, das 13 às 20h.

Para o secretário de Cultura, Fábio Lopez, o evento demonstra a força do Carnaval popular de São Vicente. “A organização da festa está com a Liga, enquanto a Prefeitura entrou com o apoio institucional. E assim será durante os dias de folia. A nossa função é apoiar e dar condições para que as bandas e blocos desenvolvam suas atividades”.

A Secretaria de Transportes de São Vicente (Setrans) também atuará, dando apoio na interdição das vias onde passarão as bandas e blocos.

A expectativa é que de 300 a 450 mil pessoas participem dos desfiles.

Sábado (11)

– Banda Smoking – das 14 às 22h. Concentração na Rua Eulina Trindade com Rua Alípio Ferraz (Jóquei Clube).

Domingo (12)

– Banda Zebra Louca – das 16 às 18h. Rua Érico Veríssimo com Rua Maestro Vila Lobos (Jóquei);

– Banda Esplanadas – das 19 às 21h. Rua Eulina Trindade com Rua Alípio Ferraz (Náutica III);

– Banda Chupa + Não Baba – das 13 às 20h. Praça Primeiro de Maio (Jardim Independência).