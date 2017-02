O famoso bicicletário da Praça Barão do Rio Branco, no Centro de São Vicente, deve estar de volta até o fim de março. Quem garante é Jesse Teixeira Félix, presidente da Associação Brasileira de Ciclistas, Skate, Patins e Cadeirantes. Isso porque, segundo ele, já estão sendo concluídas as tratativas da Associação junto à Prefeitura para o retorno do equipamento.

“Entregamos uma Carta de Mobilidade a todos os prefeitos da Região no fim do ano passado. O prefeito Pedro Gouvêa foi o primeiro a assinar esse termo de compromisso e sinalizou positivamente para o retorno do bicicletário. Estamos concluindo as conversas e tenho a esperança que no mês de março o equipamento estará de volta ao Município”, projetou Jesse.

Inaugurado em 2007, o bicicletário da Praça Barão do Rio Branco comportava cerca de 200 bicicletas. No entanto, em 2013, o equipamento foi desativado pela antiga Administração Municipal, dando lugar a vagas regulamentadas para estacionamento de veículos. Fator esse que, segundo Jesse, prejudicou não apenas os ciclistas, mas toda a população de São Vicente.

“Privilegiaram a carga e a descarga no local e, por consequência, poluíram a cidade visualmente com bicicletas amarradas nos postes. Hoje temos diversas bicicletas nos meios das calçadas, atrapalhando a passagem de pedestres e até de cadeirantes. O retorno do bicicletário na Praça é extremamente importante”, ressaltou o presidente, em visita ao Jornal Vicentino, onde esteve acompanhado pelo vereador Roberto Rocha. O parlamentar, inclusive, foi o responsável por solicitar a construção da Ciclovia do Trabalhador, em meados de 2003. Agora, ele também irá solicitar na Câmara a instalação de novos bicicletários pela Cidade.

“Mais do que sinônimo de lazer e qualidade de vida, a bicicleta é um meio de transporte alternativo. Cerca de 40 mil ciclistas passam por São Vicente diariamente e, com esse grande tráfego de bicicletas, precisamos oferecer mais estrutura e segurança aos ciclistas”, completou o vereador. Atualmente, a região central da Cidade conta apenas com um bicicletário, localizado na Praça Coronel Lopes, na lateral do Camelódromo.

CICLOVIA SEGURA

Segurança também é um tema abordado por Jesse na Carta de Mobilidade. Sua preocupação é que, com a iminente ampliação do horário do VLT (Veículo Leve Sobre Trilhos) até às 23h30, o número de acidentes com ciclistas possa aumentar. Ele ressalta que não há iluminação e sinalização em alguns trechos vitais da ciclovia, elevando assim o risco para quem trafega de bicicleta. “Ressaltei ao prefeito a necessidade de revitalizarmos alguns pontos da ciclovia, instalando iluminação e demarcação de solo. Ali próximo ao hipermercado Carrefour, por exemplo, a sinalização está apagada. Está muito perigoso. Temos que aproveitar esse momento de reconstrução da Cidade para também revitalizarmos a ciclovia vicentina”, concluiu.