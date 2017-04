O atleta Gabriel Marques Lopes, 12 anos, participará do Campeonato Paulista Infantil neste domingo (2). A competição será no Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa Marechal Mário Ary Pires (Av. Ibirapuera, 1315 – Vila Clementino, São Paulo).

Gabriel começou a lutar boxe há 3 anos, por influência de amigos. Em 2017, iniciou na modalidade no Centro de Treinamento Carlinhos Furacão. Ele foi vice-campeão paulista infantil de boxe em 2016 e esse ano compete novamente. Seu sonho? Seguir carreira no boxe profissional.

O treinador Michel Rodrigues de Carvalho acompanhou o atleta nos últimos 3 meses. Segundo ele, a estrutura que a Prefeitura oferece para o esporte tem grande importância na formação de atletas regionais.

O Centro de Treinamento de Boxe Carlinhos Furacão, em parceria com a Associação de Benefícios dos Servidores de Segurança Pública Unificada (ABESSPU), incentiva a prática do esporte para todas as idades. É localizado na Avenida Monteiro Lobato, 484, Vila Valença.