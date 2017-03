O Brasil 100% de Tite volta a campo nesta quinta-feira, às 20h (horário de Brasília), para enfrentar o Uruguai, em Montevidéu. A Seleção defende uma invencibilidade de quase 16 anos contra o rival sul-americano e a última derrota foi no dia primeiro de julho de 2001, na estreia de Felipão. Na ocasião, o Brasil perdeu por 1 a 0 no Centenário pelas Eliminatórias da Copa do Mundo do Japão e Coreia.

Desde então foram oito partidas entre as seleções com três vitórias do Brasil e cinco empates. Duas igualdades aconteceram na Copa América e os brasileiros venceram nos pênaltis.

Para o duelo desta quinta, Roberto Firmino será mesmo o substituto do contundido Gabriel Jesus no comando do ataque da Seleção Brasileira. Durante os últimos treinos, Tite separou os 11 titulares para a sua tradicional movimentação sem a presença de uma formação adversária, para ajuste de posicionamento. O time foi o seguinte: Alisson; Daniel Alves, Marquinhos, Miranda e Marcelo; Casemiro, Paulinho, Philippe Coutinho, Renato Augusto e Neymar; Roberto Firmino.

O Brasil é líder das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo, com 27 pontos ganhos, quatro à frente do Uruguai. Na próxima terça-feira, o adversário da Seleção BRasileira será o Paraguai, às 21h45, na Arena Corinthians, em Itaquera.

NEYMAR

Quinto artilheiro da seleção brasileira na história, com 50 gols, Neymar poderá ter uma semana de vítimas inéditas. O atacante ainda não marcou sobre Uruguai e Paraguai.

Juntamente à Venezuela, são as duas seleções da América do Sul que ainda não fazem parte da longa lista de países que sofreram com o instinto goleador do craque.

Em novembro do ano passado, ao marcar o segundo gol da vitória por 3 a 0 sobre a Argentina, Neymar chegou a 50 pelo Brasil, e consolidou-se atrás de um quarteto de respeito: Pelé (95), Ronaldo (67), Zico (66) e Romário (56), segundo estatísticas da CBF.

Contra os dois próximos adversários, entretanto, o atacante ainda está em branco. Ele disputou somente duas partidas contra cada um deles.

Em ótima fase no Barcelona, o atacante confia no poderio ofensivo da Seleção de Tite para riscar mais duas equipes em sua lista. Com o atual técnico, em seis partidas nas eliminatórias, o Brasil fez 17 gols, média de quase três. Vice-artilheiro da equipe com quatro gols – atrás do machucado Gabriel Jesus, que tem cinco –, Neymar será obviamente titular, dessa vez com Roberto Firmino à frente, como referência, justamente no lugar de Jesus.