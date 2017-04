Com 150 mil novos casos por ano no Brasil, o autismo é um transtorno que já pode ser percebido logo nos primeiros meses de vida, de acordo com o site Autismo e Realidade. O diagnóstico, contudo, é clínico e feito por meio de observação direta do comportamento e deuma entrevista com os responsáveis pela criança.

Geralmente, as crianças autistas não se sentam tâo á vontade em locais com muitas pessoas ou com som alto.

Estima-se que, a cada 68 crianças, uma convive com algum grau de autismo – transtorno do desenvolvimento caracterizado por comprometimento das habilidades de comunicação e interação social, como também por realização de movimentos e comportamentos repetitivos. Nem sempre uma criança com essa condição precisa necessariamente apresentar toda a lista de sintomas que interferem no convívio, no comportamento e na comunicação. Essa singularidade foi destacada no domingo (2), no Dia Mundial da Conscientização do Autismo, marcado por ações que, contra o estigma, derrubam mitos e difundem conhecimento sobre atitudes que beneficiam pessoas com o transtorno.

Por respeitar as particularidades associadas a essa condição, os especialistas atualmente se referem a transtorno do espectro autista, que engloba os casos a partir da maneira com que as desordens no desenvolvimento se manifestam ao longo do tempo. “Consideramos que há níveis do transtorno conforme a necessidade de auxílio que uma pessoa com autismo precisa para realizar atividades do dia a dia. Embora a maioria dos pacientes tenha deficiência intelectual, há casos em que há uma preservação da capacidade cognitiva que, às vezes, é até elevada, com algumas habilidades melhor desenvolvidas”, explica a psiquiatra Rackel Eleutério, especialista em saúde mental da infância e da adolescência.

“É por isso que, quando se fala em autismo, cada criança, jovem ou adulto são únicos. Um detalhe, contudo, pode ser aplicado para todos os casos em que há, pelo menos, suspeita do transtorno do espectro autista. “O ideal é investir precocemente em estimulação que beneficia o desenvolvimento da criança, mesmo que o diagnóstico não tenha sido fechado.”

Em alguns casos, o trabalho de estimulação precisa ser associado a um tratamento medicamentoso, que ajuda a minimizar ou melhorar os sintomas de distúrbios que podem estar associados ao autismo. “Para os casos em que também há o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, por exemplo, a medicação pode promover a concentração e a interação. Dessa forma, fica mais fácil para terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos trabalharem a favor da estimulação”, finaliza Rackel.