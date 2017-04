De 3 de abril a 19 de junho, a campanha “Brisamar 10 anos de Paixão” vai sortear 10 iPhones 7 de 32Gb; 1 carro Citron C3 Attraction e 10 pares de bicicletas..

A cada R$ 200,00 em compras o cliente poderá cadastrar o cupom fiscal, ganhando um cupom para sorteio.

O cadastro será feito no quiosque localizado no terceiro piso, junto à urna para o depósito do cupom.

Para os clientes terem mais chances de ganhar, de segunda-feira a quinta-feira, o shopping dará cupons em dobro.

DATAS DOS SORTEIOS

1º sorteio (27 de Abril) – 10 IPhones 7 de 32 Gb; 2º sorteio (22 de Maio) – 1 carro Citroen C3 Attraction e 3º sorteio (19 de Junho) – 10 pares de bicicletas.

O Brisamar Shopping fica na Rua Frei Gaspar, nº365, em São Vicente.