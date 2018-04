São Vicente está mais perto de ganhar uma unidade do Poupatempo. E o local que abrigará o equipamento pode ser o Brisamar Shopping. Nesta quarta-feira, uma equipe do projeto do Governo do Estado esteve na Cidade para verificar a viabilidade da instação da unidade.

A Prefeitura, juntamente com o deputado estadual Caio França, que está intermediando as tratativas, sugeriu aos técnicos do Estado as dependências do Brisamar Shopping, onde foram oferecidos 500 metros quadrados para prestação dos serviços.

Assim como já acontece em Praia Grande, onde o Poupatempo fica no Litoral Plaza Shopping, a unidade no Brisamar Shopping garante aos usuários segurança, estacionamento, além da facilidade no acesso, já que fica no Centro de São Vicente.

O prefeito Pedro Gouvêa afirmou também que o acordo com o shopping prevê isenção total de cobrança de aluguel, em troca da estrutura completa para o equipamento.

O local se encaixou nos moldes do equipamento e agora a equipe realizará um projeto de estruturação desta área e a instalação da unidade. Caso teja algum empecilho de ordem técnica, o prefeito garante que já tem outras alternativas, mas que a Cidade não perderá o empreendimento.

Em 2014, o então governador Geraldo Alckmin (PSDB) anunciou a chegada do Poupatempo em São Vicente, mas a Prefeitura, na época, teve problemas em relação ao imóvel para abrigar o equipamento, travando a chegada da unidade.