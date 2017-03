O Santos deve ter uma novidade para o duelo contra o The Strongest, nesta quinta-feira, às 21h45 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. No último treino antes da partida, o técnico Dorival Júnior sacou Copete e escalou Bruno Henrique entre os titulares.

Inicialmente, o colombiano, que é titular desde o final da última temporada, seria mantido na posição. Porém, o reforço de R$ 13,5 milhões marcou três vezes e foi o principal destaque do Peixe na goleada de 4 a 1 sobre o São Bernardo, no último domingo, no ABC, pelo Campeonato Paulista.

A atividade desta quarta-feira foi fechada para a imprensa. Mesmo assim, a reportagem apurou que Dorival promoveu a entrada de Copete apenas na reta final do treinamento, dando a entender que Bruno Henrique começará jogando.

Além da mudança no ataque, o Santos também terá uma alteração na defesa. Porém, a entrada de Lucas Veríssimo não será por opção técnica, mas sim pela ausência de Cleber. O defensor levou uma pancada no joelho esquerdo na estreia diante do Sporting Cristal, no Peru, ainda não participou das atividades com o restante do elenco santista e foi cortado da lista de relacionados para o embate desta quinta-feira.